Gigastone ワイヤレス カラオケマイク デュアルスピーカー付き

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商品詳細
カラオケ@DAMforFireTV推奨マイク】Gigastoneワイヤレスカラオケマイクデュアルスピーカー付きポータブル使用してないので出品します。綺麗であまり使って無かったですが保管していたのでスレなどは少しあるかと思います。写真のもの全てになります。2本ありますので言ってもらえたら＋3000で2本可能です。種類···マイク
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