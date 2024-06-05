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Gigastone ワイヤレス カラオケマイク デュアルスピーカー付き
商品番号 F24446071843
商品名

Gigastone ワイヤレス カラオケマイク デュアルスピーカー付き
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラオケ@DAMforFireTV推奨マイク】Gigastoneワイヤレスカラオケマイクデュアルスピーカー付きポータブル使用してないので出品します。綺麗であまり使って無かったですが保管していたのでスレなどは少しあるかと思います。写真のもの全てになります。2本ありますので言ってもらえたら＋3000で2本可能です。種類···マイク
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