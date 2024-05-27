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ポケモンカード ポケカ Vstarユニバース box シュリンク付き 未開封
商品番号 J42557396365
商品名

ポケモンカード ポケカ Vstarユニバース box シュリンク付き 未開封
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードVstarユニバースboxシュリンク付き即購入可能24時間以内発送すり替えなどトラブル防止のため、返品はご遠慮いただきますようお願いします。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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