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- Ｌ１６２ 茶釜 『班紫銅蓋』『万代屋釜』 紙箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 20cm横幅 約 21cm※素人の測定のため、誤差がございます。経年による傷、錆があります。割れ・水漏れはございません。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture772141.html
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