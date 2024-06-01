角松敏生さん　直筆サイン

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たくさんのいいねありがとうございます期間限定でお値引きしましたこの機会に是非どうぞ20年以上昔になりますがとある水族館で角松さんに遭遇しその時に頂いたサインです長期クローゼット保管してました最近になり額に入れリビングに飾り眺めたりしてましたが今回コレクション整理のため出品する事にしました額に入れた状態でお譲り致しますサインにはシミ、汚れ、ダメージなどは殆どなく経年の割には綺麗だと思いますが自宅保管ですので若干の色褪せはご容赦ください神経質な方はご遠慮願います額は最近購入しましたのでほぼ新品です自身ペット飼育はしていませんしタバコも吸いませんなかなか入手できる機会がないと思いますので角松ファンの方この機会に如何ですか値段交渉受付ます！ご遠慮なくコメントください宜しくお願い致します