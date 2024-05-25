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平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
商品番号 S17298042371
商品名

平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

父方の親戚が茶道を嗜んでおりました。着物と一緒にその茶道具もうちに来ています。あいにく一同疎い為、詳細などはわかりかねます。価格はとんちんかんかも知れません。素人管理の中古品であることにもご理解をお願い致します。★ツヤツヤな為、ふつうに撮るとこちらが写りこんでしまいます。そうでないお写真をあえて選んでいますので、若干くすみ見え感もあります。
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http://narcologia.ru/goods/passivity333583.html
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ-
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ - 漆芸
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ-
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ-
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ-
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
平棗 伯峰作 蓋裏宝尽くし 茶器 茶入れ-
平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
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平棗　伯峰作　蓋裏宝尽くし　茶器　茶入れ
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