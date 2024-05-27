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桂山釜和田和文陶印いり志野草文大皿です
商品番号 T22581041243
商品名

桂山釜和田和文陶印いり志野草文大皿です
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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九谷焼　色絵　山水花鳥文　皿　七客　在銘　C　5550

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