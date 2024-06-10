ONE OK ROCK CD・DVD・Blu-ray・PFセット

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商品詳細
ONEOKROCKの映像作品、CD、ファンブックのセットです。映像作品は、渚園、2017AmbitionsJapanTour、EYEOFTHESTORM、FoolCoolRockはDVDです。それ以外は全てBlu-rayDiscとなっております。全て動作確認済みです。CDは写真の通りです。全て動作確認済みです。PFは1〜12まで揃っており、1は初版のもので今となっては大変貴重なものです。大事に扱っていたので、状態は悪くないと思います。バラ売りは致しません。
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