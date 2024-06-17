限定 3日間 値下げ琴古流 骨董 在銘 春童 銅巻き 和田謹製 中継ぎ木製 一尺7寸2分63.5cm5印 朱塗り正律管で音階音色問題ありません。古い物になりますが、状態よく いい物です。元々師範だった方から譲っていただいた物です。奏者の方 コレクションに宜しくお願い致します。



琴古流 骨董 在銘 春童 銅巻き 和田謹製 木製 売り物 motrizquimica.com.br



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