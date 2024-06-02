【絶版希少】アクリル画＜ナンバリングアート＞アート作品　（黒木直樹？）

10年程前に、蚤の市で30,000円で購入しました。ナンバリングがしてあり、作家は「黒木直樹」かと思われますが、確実ではありません。とても、スタイリッシュで落ち着きがありながらも緩やかなパッションを感じる、とても印象的な作品です。趣味プチ投資にお勧めです。引っ越しの為、惜しみながら出品いたします。また額縁だけとっても、価値があるかと思います。※直接引取り希望（板橋区大谷口上町36-2-103B）※事務所にて直接ご確認も大歓迎です。また、直接取引の場合は、8,000円で結構です。幅＝94cm 高さ＝84cm 厚み＝2cm ＜郵送サイズ＝180＞#モダン#お洒落#おしゃれ#インテリア#アート#ビンテージ#カフェ#イラスト#美術館#博物館#現代アート#ART#現代美術#アート展#美術展#芸術#個展#画廊#大賞#入賞#油絵#水彩#絵画#絵#ウォールアート#北欧#額#素材#フレーム#額縁#アートパネル#アトリエ#アーティスト#作品#武蔵野#美術#造形#抽象#具象#ビエンナーレ#パルコ#黒木#バスキア#ウォーホール#投資



アクリル絵の具で大きめの作品を創る | ブログ 松田光一の世界遺産アート



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