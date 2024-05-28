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FANTASTIC6 「BACK TO THE MEMORIES」
商品番号 U15882532884
商品名

FANTASTIC6 「BACK TO THE MEMORIES」
ブランド名 エグザイルトライブ
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICS6「BACKTOTHEMEMORIES」・パンフレット・DVD(新品未使用未開封ビニールも付いたまま)・タンバリンリーダー世界佐藤大樹抜いた6人が新しいユニット名をつけて新しいエンターテインメントショー人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、堀夏喜、木村慧人、中島颯太、瀬口黎弥、澤本夏輝グッズ種類···パンフレット
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