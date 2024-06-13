タルガ／鋼密度模型 U-BOOT VII C

外箱開封のみの未使用保管品になります。箱の傷み、シミ汚れあります。8分割内部構造再現模型 1/144画像を十分にご確認頂き、ご納得の上でのご購入をお願いします。アンティーク、古いものにご理解のある方のご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです。種類···戦車・軍用車両・軍艦



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