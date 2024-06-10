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縄文土器　水差し形土器 珍品　P26-3
商品番号 H26165182790
商品名

縄文土器　水差し形土器 珍品　P26-3
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさは、１６ｘ９ｘ１２Hセンチ。新潟県　元屋敷遺跡(縄文後期）出土と言われています。この遺跡からは、多種の縄文土器が出土されていますが、水差し形の土器は珍しいです。状態は良いです。
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