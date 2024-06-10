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- 縄文土器 水差し形土器 珍品 P26-3
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商品詳細
大きさは、１６ｘ９ｘ１２Hセンチ。新潟県 元屋敷遺跡(縄文後期）出土と言われています。この遺跡からは、多種の縄文土器が出土されていますが、水差し形の土器は珍しいです。状態は良いです。
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