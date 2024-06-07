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交趾 弁財尊天之図 香合 桃山窯 茶道具 供箱付 X909
商品番号 X19111486627
商品名

交趾 弁財尊天之図 香合 桃山窯 茶道具 供箱付 X909
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

弁財尊天之図の香合です。桃山窯造寸法横幅約6.9cm奥行約6.9cm高さ約5.1cm(蓋含む)供箱付使用感はなく状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。
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