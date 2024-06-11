渡辺翔太　すのチルぬいぐるみ　滝沢歌舞伎ZERO FINAL アクスタ　セット

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◎いずれも新品未開封です。◎新品未開封につき初期不良等確認できておりませんのでご了承くださいませ。◎アクスタですが、外袋の角に少し折り目がついております。◎素人保管となりますので気になる方は購入をお控えください。◎即購入大歓迎です⭕️人気グループ···SnowMan#SnowMan#スノーマン#すのチル#すのチルシリーズ#渡辺翔太#しょっぴー#滝沢歌舞伎ZEROFINAL