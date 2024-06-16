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◆希少品【鉄瓶】 鉄製 銅蓋 小振 岩鋳 南部鉄瓶 湯沸し
商品番号 R17473217127
商品名

◆希少品【鉄瓶】 鉄製 銅蓋 小振 岩鋳 南部鉄瓶 湯沸し
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人の倉庫整理をしていた時にでてきたものです。【詳細】写真のものが全てになります。注ぎ口に欠けございます。水漏れはございません。表面はゴツゴツとした感触で、文字と絵柄が施されてあります。重さはずっしりとしています。持ち手迄の高さ約25cm蓋迄の高さ約13cm幅約16cm蓋の直径約9cm鉄瓶鉄製銅蓋小振岩鋳南部鉄瓶湯沸し茶器具付属品柄あり岩肌アンティーク工芸品茶道具骨董品置物中古主な素材···鉄、銅
http://narcologia.ru/goods/subtropical515101.html
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