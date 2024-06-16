オーボエ　丸材　アリオード　アウトレット

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商品詳細
こちらはオーボエ、アリオードの丸材9.5〜10.0のサイズのものです。おそらく自分では選ばないが、廃棄するには少しもったいないような材料を選んだため、アウトレットの表記となります。100gの値段表記です。800g、在庫がありますので、おまとめでのご購入も可能です。送料が高くなってしまうため、300g以上お求めの方は500g以上のおまとめ買いをお願い致します。画像はイメージです。
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