コスベイビー サノス Lサイズ

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フィギュア種類···MARVELAVENGERSENDGAMEの サノスLサイズです。自宅で保管していましたが、新しいコスベイビーをお迎えした為出品致します。一度も開けていませんが海外から輸入した為、擦り傷などありますので神経質な方のご購入はお控え下さい。大きな凹みもあるので写真でご確認お願いします。ホットトイズhottoysアベンジャーズcosbabyマーベルコレクションフィギュアmarvel