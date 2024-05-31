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MACKIEマッキーパワードラウドネススピーカー Thump 15A 超美品
商品番号 A95179426471
商品名

MACKIEマッキーパワードラウドネススピーカー Thump 15A 超美品
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 21,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MACKIEマッキーパワードラウドネススピーカーThump15A試聴程度超美品MACKIEマッキーパワードラウドネススピーカーThump15A今使用してるスピーカーと相性があまり良くないので出品しました。ほとんど使用しておらず試聴程度保証も1年付いてます。特徴Mackieの15インチ・パワードスピーカーThump15Aは、コンパクトで軽量ながら、1300Wものパワフルな出力を実現しています。スイッチひとつで変更可能な4つプリセットEQを搭載し、柔軟なPAが可能。内蔵されている保護回路やリミッターは、どのような現場でも最適なパフォーマンスを提供します。最大SPL127dB■アンプ出力1300W■指向性H90°ｘV60°■ウーハー　15インチ■ドライバー1.4インチ■入力端子　コンボジャック×2■主力端子　XLRバランス出力■エンクロージャー：ブラックスチール製フロントグリル付ブラックポリプロピレンキャビネット■寸法　Height68.6ｘWidth44.2ｘDepth35.6cm■重量　18.3kg■電源：100-240V50/60Hz
http://narcologia.ru/goods/pompous96923.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement788299.html
http://narcologia.ru/goods/recycling391814.html

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