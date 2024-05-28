ディズニー ギター Disney

最終価格音出し確認済発送用の適当なケースが付きます黒なんでパッと見あまり目立ちませんが中古なんで多少傷ありますフレットも十分残っており年式の割に程度良い中古ですが神経質な方は御遠慮下さいポットがショボかったんでアルファ製に交換してますノブも交換してます２００９年限定販売共和商会DEG-2MB価格：44,100円(税込)・ボディ：バスウッド・ネック：メイプル・フィンガーボード：ローズウッド・ピックアップ：フロント DN-1F、リア DN-1B・スケール：628mm 22フレット・コントロール：1ヴォリーム、1トーン、ピックアップセレクタースイッチ



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