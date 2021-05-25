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YAMAHA / AG03 配信AT2020アーム6点セット
商品番号 S30404988100
商品名

YAMAHA / AG03 配信AT2020アーム6点セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■YAMAHA/AG03(ウェブキャスティングミキサー)■AT2020コスパ抜群コンデンサーマイク■ATL458A/3.03mXLR-XLRマイクケーブル■アームマイクスタンド（マイクホルダー付）■ポップブロッカー（グースネック）■ステレオミニ-ステレオミニ接続ケーブル(オーディオプレーヤー等の接続用)(在庫状況により画像と異なる場合がございます)2年前にAmazonにて購入。10回ほど使用しましたがその後使用しておりません。箱や説明書などはありませんのでプチプチで梱包してお送りします。定価35000円
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