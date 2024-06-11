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コアラのマーチさま専用
商品番号 A96583210428
商品名

コアラのマーチさま専用
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

レアリティ···SRモミです。引いてすぐスリーブに入れて使用もしておりません。大切に保管してましたが、カードゲーム引退を機に売りたいと思います。よろしくお願いいたします。
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