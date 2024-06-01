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【専用】ポケモンカード　ポケカ　ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX他 英語版
商品番号 Y89746537765
商品名

【専用】ポケモンカード　ポケカ　ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX他 英語版
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　ポケカ　ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGXSM210プロモ　美品　正規品　英語版アセロラの予感、ピカチュウ計三枚型番:　SM210他状態:NearMint正規品となり、コピー品は一切出品しておりません旨、ご連絡いたします。ローダーに入れて発送いたします。状態の定義についてはプロフィール欄をご参照ください。折れ、水濡れ防止の上、発送します。※値引きや取り置きはできないので予めご了承下さい。※無言購入可能です。#タクトのポケカ一覧
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