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- 【専用】ポケモンカード ポケカ ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX他 英語版
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商品詳細
ポケモンカード ポケカ ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGXSM210プロモ 美品 正規品 英語版アセロラの予感、ピカチュウ計三枚型番: SM210他状態:NearMint正規品となり、コピー品は一切出品しておりません旨、ご連絡いたします。ローダーに入れて発送いたします。状態の定義についてはプロフィール欄をご参照ください。折れ、水濡れ防止の上、発送します。※値引きや取り置きはできないので予めご了承下さい。※無言購入可能です。#タクトのポケカ一覧
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