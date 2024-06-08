ポケモンカード　セレビィvsa プロモ

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルポケモンカードセレビィvのsaです。状態は良いと思われますが写真で確認お願い致します。お値下げ可能です。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR他のカードも出品しておりますのでよければぜひご確認ください。以下検索用リザードンポケモンカード黒炎の支配者151psa10がんばリーリエエリカ
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