ホットトイズ　コメディアン　ウォッチメン　ジャンク品

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フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6DCコミック、ウォッチメンより、ホットトイズ製コメディアンになります。写真のとおりジャンク品とご理解ください。欠品はありませんが、1経年劣化による合皮部分のはがれ2ゴム製アーマーの溶け3肩アーマーの紐はずれ4頭部差し込み口の割れ5箱のノリ剥がれ、擦れが確認されます。再販もされず、今では貴重な物ですが、ご納得頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。マーベルレジェンドDisney+アソートビルドフィギュアファルコン\u0026ウィンターソルジャーキャプテンアメリカサムウィルソンgiジョーキングワルダー アメトイ トイサピエンス スポーンマクファーレントッドマクファーレンマクファーレントイズ トイビズハズブロケナー ネカNECAマーベル バットマン アイアンマン DCコミック DCキャプテンアメリカ ハルクウィンターソルジャー バイオレーター ソー ハズブロ X-MENエックスメン ウルヴァリン