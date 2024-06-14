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ホットトイズ　コメディアン　ウォッチメン　ジャンク品
商品番号 T18350179580
商品名

ホットトイズ　コメディアン　ウォッチメン　ジャンク品
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6DCコミック、ウォッチメンより、ホットトイズ製コメディアンになります。写真のとおりジャンク品とご理解ください。欠品はありませんが、1経年劣化による合皮部分のはがれ2ゴム製アーマーの溶け3肩アーマーの紐はずれ4頭部差し込み口の割れ5箱のノリ剥がれ、擦れが確認されます。再販もされず、今では貴重な物ですが、ご納得頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。マーベルレジェンドDisney+アソートビルドフィギュアファルコン\u0026ウィンターソルジャーキャプテンアメリカサムウィルソンgiジョーキングワルダー　アメトイ　トイサピエンス　スポーンマクファーレントッドマクファーレンマクファーレントイズ　トイビズハズブロケナー　ネカNECAマーベル　バットマン　アイアンマン　DCコミック　DCキャプテンアメリカ　ハルクウィンターソルジャー　バイオレーター　ソー　ハズブロ　X-MENエックスメン　ウルヴァリン
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