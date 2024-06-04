【真作】森寛斎/高砂図/掛軸/名家伝来/Ｔ-183　J

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【真作】【参考】森寛斎日本画家。山口県生。名は公粛、字は子容、別号に晩山。森徹山の門に入り、その養子となる。幕末には尊王派として国事に奔走、維新後は京都で如雲社に参加し、塩川文麟歿後、その中心的存在となった。また京都府画学校の教授を務め、京都画壇の重鎮として、野村文挙・山元春挙らの門人を育成する。帝室技芸員。明治27年(1894)歿、81才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の巻シワあります。表装は概ね良好です。桐合せ箱付軸丈縦192㎝×幅61㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。