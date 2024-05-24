中国美術　双龍獅子彫大香炉　台付き高さ33cm 重さ約2700g 　赤樹脂製

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二ヶ所割れ有り、詳しくは十枚目の写真をご覧ください。気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。3-21