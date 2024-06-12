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聖闘士星矢　超アニメヒーローズ
商品番号 L32925810080
商品名

聖闘士星矢　超アニメヒーローズ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

聖闘士星矢　超アニメヒーローズ　冥王ハーデス編と黄金12宮編　全部で36体になります。シークレット及び箱無し説明書無し画像がすべてになります。　古いものなのでゴム特有のベタつき等あります。画4の星矢の足が外れてるのとシャカの顔に塗装移りがあります。それ以外は比較的綺麗だと思いますが完璧を求める方で神経質な方はご遠慮下さい。
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