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DMMスクラッチくじ 吾妻香夜 キャンバスアート　アクリルスタンド
商品番号 A79391281069
商品名

DMMスクラッチくじ 吾妻香夜 キャンバスアート　アクリルスタンド
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用未開封です。過度に状態を気にされる方は購入をお控えくださいませ。もし初期傷等がありましたら未開封の為こちらでは対応出来ませんので購入者様で販売元にお問い合わせください。色紙等は初期で凹み等がありました。キャンバス1枚アクスタ2点色紙6枚ブロマイド8枚合計17点セットまとめてそのまま段ボール箱に入れてらくらくメルカリ便で発送いたします。即購入大丈夫です。バラ売り値下げ不可アクリルアクスタアクリルスタンド親愛なるジーンへトレヴァージーンテオドールオズワルドラムスプリンガの情景
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