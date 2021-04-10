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鬼滅の刃 ディフォルメシールウエハース 1弾〜5弾 フルコンプ+ファイル
商品番号 D90883011021
商品名

鬼滅の刃 ディフォルメシールウエハース 1弾〜5弾 フルコンプ+ファイル
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···カード・シール鬼滅の刃デフォルメシールウエハース其ノ一其ノ二其ノ三其ノ四其ノ五のフルコンプ+ファイル２つ+キャンペーン限定煉獄杏寿郎です。シールは全て開封済みですいくつかシールが台紙から少し剥がれかけているものがあります。シール自体は開封してすぐにスリーブに入れていたので綺麗だと思います。#鬼滅の刃#ディフォルメシール#煉獄杏寿郎#鬼滅の刃ウエハース#鬼滅の刃ウエハースシール
http://narcologia.ru/goods/troupe345011.html
http://narcologia.ru/goods/reflector954164.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture62641.html

鬼滅の刃 ディフォルメシールウエハース 1弾〜5弾 フルコンプ+ファイル
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