Original Tamagotchi FRGMT EDITION フラグメント

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商品詳細
フラグメントとたまごっちのコラボアイテムです。先日配送で到着後、一度も梱包を開封しておりませんのでこのまま配送いたします。本日9/29の1630までに購入いただければ即配送可能です。新品未使用です。フラグメント たまごっち藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesignとOriginalTamagotchiのコラボレーション商品、「OriginalTamagotchiFRGMTEDITION」の数量限定での抽選販売を開始します。OriginalTamagotchi本体およびパッケージは藤原ヒロシ氏本人がデザイン。本体・パッケージともにマットな質感を施した特別仕様の商品です。たまごっち本来の育成遊びも楽しめます。※プログラムはOriginalTamagotchiシリーズのGEN1と同様のものです。セット内容OriginalTamagotchi本体…１取扱説明書…１商品サイズOriginalTamagotchi本体…H約54㎜×W約43㎜×D約18㎜製品素材OriginalTamagotchi本体…ABS・PC・SI対象年齢15才以上電池CR2032×1（付属）
http://narcologia.ru/goods/response978242.html
http://narcologia.ru/goods/diamond844058.html
http://narcologia.ru/goods/mythic317435.html
Tamagotchi FRGMT EDITION たまごっち フラグメント-
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TAMAGOTCHI FRGMT EDITION-
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