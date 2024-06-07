Original Tamagotchi FRGMT EDITION フラグメント

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フラグメントとたまごっちのコラボアイテムです。先日配送で到着後、一度も梱包を開封しておりませんのでこのまま配送いたします。本日9/29の1630までに購入いただければ即配送可能です。新品未使用です。フラグメント たまごっち藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesignとOriginalTamagotchiのコラボレーション商品、「OriginalTamagotchiFRGMTEDITION」の数量限定での抽選販売を開始します。­OriginalTamagotchi本体およびパッケージは藤原ヒロシ氏本人がデザイン。本体・パッケージともにマットな質感を施した特別仕様の商品です。­たまごっち本来の育成遊びも楽しめます。­※プログラムはOriginalTamagotchiシリーズのGEN1と同様のものです。セット内容OriginalTamagotchi本体…１取扱説明書…１商品サイズOriginalTamagotchi本体…H約54㎜×W約43㎜×D約18㎜製品素材OriginalTamagotchi本体…ABS・PC・SI対象年齢15才以上電池CR2032×1（付属）