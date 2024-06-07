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Original Tamagotchi FRGMT EDITION フラグメント
商品番号 U47408701840
商品名

Original Tamagotchi FRGMT EDITION フラグメント
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラグメントとたまごっちのコラボアイテムです。先日配送で到着後、一度も梱包を開封しておりませんのでこのまま配送いたします。本日9/29の1630までに購入いただければ即配送可能です。新品未使用です。フラグメント　たまごっち藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesignとOriginalTamagotchiのコラボレーション商品、「OriginalTamagotchiFRGMTEDITION」の数量限定での抽選販売を開始します。­OriginalTamagotchi本体およびパッケージは藤原ヒロシ氏本人がデザイン。本体・パッケージともにマットな質感を施した特別仕様の商品です。­たまごっち本来の育成遊びも楽しめます。­※プログラムはOriginalTamagotchiシリーズのGEN1と同様のものです。セット内容OriginalTamagotchi本体…１取扱説明書…１商品サイズOriginalTamagotchi本体…H約54㎜×W約43㎜×D約18㎜製品素材OriginalTamagotchi本体…ABS・PC・SI対象年齢15才以上電池CR2032×1（付属）
http://narcologia.ru/goods/response978242.html
http://narcologia.ru/goods/diamond844058.html
http://narcologia.ru/goods/mythic317435.html
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