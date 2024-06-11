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Ｋ９５１　平茶碗　七客　『萩焼』『渡辺栄泉造』『数茶碗』　木箱　茶道具
商品番号 W48168998787
商品名

Ｋ９５１　平茶碗　七客　『萩焼』『渡辺栄泉造』『数茶碗』　木箱　茶道具
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　6cm横幅　約　13cm※素人の測定のため、誤差がございます。それぞれ底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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