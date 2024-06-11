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- Ｋ９５１ 平茶碗 七客 『萩焼』『渡辺栄泉造』『数茶碗』 木箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 6cm横幅 約 13cm※素人の測定のため、誤差がございます。それぞれ底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit914386.html
http://narcologia.ru/goods/septet267319.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle439566.html
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