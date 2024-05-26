煎茶道具　萬古焼　古稀一光作　湯呑　2点まとめて　C　R5470

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商品詳細
大きさ （右）高さ約６．５cm 幅約７cm（左）高さ約８cm 幅約７．２cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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