【超美品】ZO-3 Xmasアンプ内蔵ミニギター 専用ケース付 サンタ

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◆ZO-3アンプ内蔵ミニギタークリスマス/サンタクロース専用ケース付です！非常に綺麗な状態です！クリスマスプレゼントやパーティに最適です！ヘッドフォン端子付きです！自分の世界に没頭して弾きまくれます！出品前に全体的なクリーニング、各部調整/メンテナンス済みです。また、弦を新品に張り替えておりますのでご購入後すぐにご使用いただけます。（弦を緩めて発送致しますので 到着後はチューニングをお願い致します）バッテリースナップも新品に交換しております！内蔵アンプ、外部アンプ、ヘッドフォンともに音が出ることを確認しております。各部、ガリはほとんどございません。ネックも素人目ですがソリは無くフレットも新品同様です！多少の擦り傷、色焼けはありますが、目立つ傷は無く、非常に美品です！（詳細は画像でご確認お願い致します）※他サイトとの同時出品はしておりませんので 即ご購入頂けます。※送料込みです。 らくらくメルカリ便にて発送予定です。何卒ご検討の程宜しくお願い致します。検索用#FERNANDES#フェルナンデス#ぞーさん#ゾウサン#アンプ内蔵#ミニギターカラー···レッドタイプ···その他ボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···アンプピック形状···その他