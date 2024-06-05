レオナ・キングスカラー フィギュア2点セット

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商品詳細
▼1点目レオナ・キングスカラー1/8スケールフィギュア【開封済み】素人保管ですのでご了承ください。フィギュア自体に傷・汚れ等はございません。（箱の状態は画像参照）プレミアムグレースシチュエーション フィギュア【開封済み】フィギュア自体に傷・汚れ等はございません。こちらは箱に少し傷がございますのでご注意ください。（箱の状態は画像参照）プチプチに梱包後発送させて頂きます。即購入可能です。#ツイステッド・ワンダーランド#レオナ・キングスカラー
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