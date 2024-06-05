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レオナ・キングスカラー フィギュア2点セット
商品番号 S52484061293
商品名

レオナ・キングスカラー フィギュア2点セット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼1点目レオナ・キングスカラー1/8スケールフィギュア【開封済み】素人保管ですのでご了承ください。フィギュア自体に傷・汚れ等はございません。（箱の状態は画像参照）プレミアムグレースシチュエーション　フィギュア【開封済み】フィギュア自体に傷・汚れ等はございません。こちらは箱に少し傷がございますのでご注意ください。（箱の状態は画像参照）プチプチに梱包後発送させて頂きます。即購入可能です。#ツイステッド・ワンダーランド#レオナ・キングスカラー
http://narcologia.ru/goods/perpetual277846.html
http://narcologia.ru/goods/assessor357203.html
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