エルメス　ツイリー　ブルー　Hマーク

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都内デパートのエルメスで購入しました。付属品無し■受取り完了評価を放置される方がいらっしゃいます。恐れ入りますが配達完了より24時間以内に通知をして下さる方のご購入をお願い致します。(遅れる場合でも事前にご連絡頂ければ全く問題ございません)■注意事項■・あくまで中古品となりますのでご理解のうえご購入くださいませ。・神経質な方はご遠慮くださいませ。・コンパクト発送をご了承下さいませ。・お値下げ交渉コメントは日々変動する為、24時間後に削除させて頂きます。・出品者が気がつかなかった傷や汚れ、錆などある場合もございますのでお写真でご判断頂き、返品や返金には応じられませんのでご納得の上ご購入くださいませ。・何かございましたら事前にご質問ください。・プロフィールのご一読お願い致します。