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激造　メカゴジラ
商品番号 P61534380178
商品名

激造　メカゴジラ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激造　メカゴジラ（2018）開封済み、箱ありますが下から開けています（写真3）　フィギュアは確認の為に一度組み立ててブリスターに戻していたので状態はいいです。東宝プレックスバンダイBANDAINAMCO
http://narcologia.ru/goods/perpetual340446.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring46296.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion911578.html

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