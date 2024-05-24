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商品詳細
激造 メカゴジラ（2018）開封済み、箱ありますが下から開けています（写真3） フィギュアは確認の為に一度組み立ててブリスターに戻していたので状態はいいです。東宝プレックスバンダイBANDAINAMCO
http://narcologia.ru/goods/perpetual340446.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring46296.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion911578.html
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