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電子工作GEEK CLUB SMART NANO BOTS
商品番号 R50377291286
商品名

電子工作GEEK CLUB SMART NANO BOTS
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電子工作DIYキットです。購入したのですが、作成時間が無くなったため、出品します。箱を開けただけで、中の袋は未開封です。初心者から上級者の方まで幅広い方に楽しんで頂ける内容だと思います。趣味として、おうち時間の過ごし方として、親子のコミュニケーションの１つとして、ロボを部屋に同居する新たなメンバーとして、学習ツールの1つとして、楽しめると思います。対象年齢は14歳以上です。■購入価格14,230円■内容・ナノボットシリーズのパーツ基板×7種類・組み立てに必要な各種コンポーネント・ボタン電池×1・はんだごて×1・はんだ線×1・はんだごてスタンド×1・ピンセット×1・回転やすり×1・保護メガネ×1・拡大鏡レンズ×1■購入元（現在募集終了）・CAMPFIRE【夢中になれる】思わず作りたくなる！ミニロボットからはじめる電子工作DIYキットhttps://camp-fire.jp/projects/view/582096?utm_campaign=582096\u0026utm_medium=stepmail\u0026utm_source=patron■販売サイトhttps://geekclub.com/shop?store-page=SMART-NANO-BOTS-TOOLS-p223452194■日本語URLhttps://geekclub.com/tokio
http://narcologia.ru/goods/providence676594.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering818779.html
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