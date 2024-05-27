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BOSS KATANA-AIR ワイヤレス・ギター・アンプ
商品番号 K70553937657
商品名

BOSS KATANA-AIR ワイヤレス・ギター・アンプ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSKATANA-AIRGuitarAmplifierワイヤレス・ギター・アンプボス　刀エアー機材整理のため出品しています。自宅練習用として購入したものですが、使用頻度も少なく外への持ち出しもないため、状態はかなり良いと思います。付属品は、ワイヤレストランスミッターと電源ケーブルです。元箱をプチプチで包んで伝票を貼って発送しますが、運送過程で元箱につぶれ等が発送する可能性がありますことをご了承の上ご購入ください。
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