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ポケモンカード ジャンボカードコレクション 未開封　ラティアス　ラプラス　セット
商品番号 Y55991849333
商品名

ポケモンカード ジャンボカードコレクション 未開封　ラティアス　ラプラス　セット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※すでに最安値に設定中の為、お値下げコメントはご容赦ください。※バラ売りは行っておりません。ポケモンカードをはじめるつもりで買い揃えたものの、プレイする時間が取れず出品いたします。【セット内容】合計4点・ポケモンカードゲームソード＆シールドジャンボカードコレクションラプラス・ポケモンカードゲームソード＆シールドジャンボカードコレクションラティアス・ポケモンカードゲームコレクションファイルコライドン・ミライドン・ポケモンカードゲームラバープレイマットラティアス・ラティオス全て未開封です。傷が付かないよう、ダンボール梱包させて頂きます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton344261.html
http://narcologia.ru/goods/capitation472708.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose552740.html
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