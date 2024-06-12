ポケモンカード ジャンボカードコレクション 未開封　ラティアス　ラプラス　セット

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※すでに最安値に設定中の為、お値下げコメントはご容赦ください。※バラ売りは行っておりません。ポケモンカードをはじめるつもりで買い揃えたものの、プレイする時間が取れず出品いたします。【セット内容】合計4点・ポケモンカードゲームソード＆シールドジャンボカードコレクションラプラス・ポケモンカードゲームソード＆シールドジャンボカードコレクションラティアス・ポケモンカードゲームコレクションファイルコライドン・ミライドン・ポケモンカードゲームラバープレイマットラティアス・ラティオス全て未開封です。傷が付かないよう、ダンボール梱包させて頂きます。よろしくお願い致します。