古備前　耳付き花瓶　備前焼　花器　茶道具　緋襷　青備前

#monika♡骨董品 ←在庫一覧です。※新しい順のタグでご覧いただかないと全て表示されません。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ○同梱発送割をご利用下さい○☆2件目から1000円引き☆☆半額印のお品は2件目から半額引き☆ ※最終価格の為お値下げ出来ない場合があります。 お値段が1番高いお品が1件目となります。 ☆ページをおまとめいたします。 ご購入前にお声掛けください☆ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一古いお品ですので経年変化はありますが、状態良好です。長期保管品にご理解いただきご購入をお願いいたします。★サイズ縦横：約17×12.5センチ 高さ：約24.5センチ985



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