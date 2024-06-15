【真作 希少作】河井寛次郎 鐵薬壷（共箱付属）

河井寛次郎の鐵薬壷で共箱付きの希少な作品（真作）です。寛次郎の略歴については省略させてもらいますが、作品は、寛次郎らしさが存分に感じとられる釉薬使いがされ、状態も経年から考えても美品です。更に共箱付きで貴重ですので、寛次郎好きな方はコレクターから初心者までオススメです。壷と名されていますが、形も様々な用途で使える造形美ですので、食籠として使われても面白いかと思います。お菓子をちょこっと入れて置かれたら来客の方にも目に付く使い方が出来ますので、作品の話にも盛り上がるのではないでしょうか?値下げ不可で、宜しくお願い致します。種類...壺



24096 河井寛次郎 (丸紋鐵薬四方壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



24097 河井寛次郎 (鐵薬辰砂菱花扁壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



24096 河井寛次郎 (丸紋鐵薬四方壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



24097 河井寛次郎 (鐵薬辰砂菱花扁壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



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24096 河井寛次郎 (丸紋鐵薬四方壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



民藝巨匠【河井寛次郎】最上位作 鉄薬辰砂花扁壷 共箱 保証(花器、壷 ...



24097 河井寛次郎 (鐵薬辰砂菱花扁壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



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24096 河井寛次郎 (丸紋鐵薬四方壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



河井寛次郎 作 鉄薬笹文水指 共箱 | labiela.com



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24096 河井寛次郎 (丸紋鐵薬四方壷) KAWAI Kanjiro | 近代美術工芸の ...



河井寛次郎 三色扁壺 田島美術店AOYAMA Art Gallery TAJIMA Japanese ...



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