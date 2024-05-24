オプティマスプライム　ビースト覚醒　スタジオシリーズ　トランスフォーマー

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商品詳細
トランスフォーマー スタジオシリーズ ビースト覚醒 オプティマスプライム 海外版です新品未使用ですが、箱には輸送時の損傷が見られます。いかなる不具合に関しましてもこちらでは対応致しかねます。ご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。
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