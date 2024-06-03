VIBRAMATE ( ヴィブラメイト ) Spoiler Gold

Bigsbyビブラート・トレモロユニットの煩わしい弦交換を解消する便利な専用ストリングリテイナーVIBRAMATESpoilerのゴールドカラー。Bigsbyの弦取り付け部に引っ掛けるように取り付けるだけで、スムーズな弦交換を実現します。■Bigsby専用ストリングリテイナー■ステンレススチール製■カラー：ゴールド■対応モデル：B3，B5，B6，B7，B11，B12，B16，B30，B50，B60B70，B500，B700(レフティモデルにも使用可)～メーカーサイトより～「Spoiler(スポイラー)」は、全てのビグスビー・ヴィブラートに対応した画期的なストリング・リテイナーです。スポイラーを装着することで、今まで手間のかかったビグスビー・ヴィブラートの弦交換がスピーディーに行うことができます。スポイラーは弦の張力を利用した非常にシンプルな構造で、特殊な工具や加工をすることなく簡単に取付けができます。また、ビグスビー・ヴィブラートのスムーズな操作性は変わりません。丈夫なハイグレード・ステンレス・スティール素材を使用しています。新品購入しましたが、自分のものには非対応でした。



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