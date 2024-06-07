コナミ ドールコレクション メタルギア ソリッド スナイパーウルフ

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コナミドールコレクションメタルギアソリッドスナイパーウルフです。未使用品になります。素人による自宅保管となりますので、神経質な方はご購入をお控えください。ご不明な点や気になる点などございましたら、ご購入前にお気軽にお問い合わせくださいませ。何卒ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。KONAMIDOLLDOLLECOLLECTIONMETALGEARフィギュア