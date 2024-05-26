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【内袋未開封・7種類セット】☆リラックマ☆ 昭和食堂　リーメント
商品番号 G18366696211
商品名

【内袋未開封・7種類セット】☆リラックマ☆ 昭和食堂　リーメント
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーメントさんの、リラックマの昭和食堂7種類セットです♪2017年1月発売の商品で、現在は廃盤になっていて、とてもレアで貴重な商品です(^o^)☆購入後、個別の小箱を開け、欲しい品番以外は内袋を開けることもせず箱ごと暗所にて保管していましたが、コレクション整理のため出品することにしました。撮影時に見た感じでは、くすみ・剥げ・ベタつきはなさそうですが、自宅保管・一旦人手に渡ったことをご理解の上、経年劣化などの状態が気になる方はご購入をお控えくださいm(__)m※写真にうつっているものが全てです・アイテム、リーフレット、個別の小箱　　①②③⑤⑥⑦⑧・外箱×1※バラ売りはいたしません※①の看板は電池を入れると光るそうです。　電池はお付けしません（LR44×2個）。　やや古いものなので電池を入れても光らない可能　　性もあります。ぷちサンプル食玩ミニチュアドールハウス大人買いオトナ買いコンプリートフルコンプ昭和レトロ
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