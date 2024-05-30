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砥部焼 青染付山水大皿 絵皿 米田南光作 供箱付 皿立付 B564
商品番号 W77831110929
商品名

砥部焼 青染付山水大皿 絵皿 米田南光作 供箱付 皿立付 B564
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

砥部焼の青染付大皿です。米田南光作寸法大皿:径約32.8cm高さ約5.2cm　　皿立て:開き幅約24cm奥行約14cm高さ約24cm供箱付　皿立付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic984912.html
http://narcologia.ru/goods/Adder527775.html
http://narcologia.ru/goods/browse488791.html
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