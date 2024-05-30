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- 砥部焼 青染付山水大皿 絵皿 米田南光作 供箱付 皿立付 B564
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商品詳細
砥部焼の青染付大皿です。米田南光作寸法大皿:径約32.8cm高さ約5.2cm 皿立て:開き幅約24cm奥行約14cm高さ約24cm供箱付 皿立付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。
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