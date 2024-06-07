【雅古堂】錫製 古錫 嵌湘妃竹 尚玩堂造 茶道具 茶葉罐 茶筒 茶入 茶道具 錫

商品名 #雅古堂錫製古錫嵌湘妃竹鎚目紋尚玩堂造茶道具茶葉罐茶筒茶入茶道具純錫骨董品古美術アンティーク時代物【時代物 古美術 骨董 骨董品 古美術 美術品 アンティーク インテリア 工芸品 古道具 彫刻 古玩 蔵品】（商品寸法・重量）・直径7.5cm・高さ12.2cm・重量413g※若干の誤差はご了承下さい。発送について:・土日祝日は、発送ができません。・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。・送料は無料であり、出品者が負担いたします。・発送方法は主にゆうパックを利用しております。即購入歓迎しております。値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。#時代物#古美術#骨董品#古美術#美術品#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#彫刻#日本#中国古美術#オークション #古玩 #伝統工芸品#蔵品#雅古堂錫製#茶葉罐#茶叶罐#茶筒#鎚目紋#茶入#茶器主な素材···錫種類···茶道具主な素材···錫