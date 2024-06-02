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AK3 希少　一点物　水彩肉筆画　田辺第九合唱団　落款有り　作者不明　ギャラリー
商品番号 T96523313758
商品名

AK3 希少　一点物　水彩肉筆画　田辺第九合唱団　落款有り　作者不明　ギャラリー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンディション　額装、画面共に良好　美品内ギャラリー引き取り品作者　不明　落款のみ技法　水彩肉筆画題名　田辺第九合唱団画像では、伝わりにくいですが、実際に手に取って頂きたい一点物、一品です。サイズ　額装　42センチ×53センチ　　　　画寸　￼25センチ×40センチガラス板付ハガキ付さし箱付検索ワード中川一政川西英絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/voiceless260059.html
http://narcologia.ru/goods/recycling63714.html
http://narcologia.ru/goods/response901442.html

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