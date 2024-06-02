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- AK3 希少 一点物 水彩肉筆画 田辺第九合唱団 落款有り 作者不明 ギャラリー
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商品詳細
コンディション 額装、画面共に良好 美品内ギャラリー引き取り品作者 不明 落款のみ技法 水彩肉筆画題名 田辺第九合唱団画像では、伝わりにくいですが、実際に手に取って頂きたい一点物、一品です。サイズ 額装 42センチ×53センチ 画寸 ￼25センチ×40センチガラス板付ハガキ付さし箱付検索ワード中川一政川西英絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/voiceless260059.html
http://narcologia.ru/goods/recycling63714.html
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