ピアノ　補助台　踏み台

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商品詳細
二年前にネットで購入調整幅13.5〜23cmくらいですペダルなしの補助台ですこどもが小さいうちに練習用に使用しました。ピアノ子供 幼児
http://narcologia.ru/goods/perforce660465.html
http://narcologia.ru/goods/rouge308310.html
http://narcologia.ru/goods/troupe648111.html
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