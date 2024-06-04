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ピアノ　補助台　踏み台
商品番号 D75754516144
商品名

ピアノ　補助台　踏み台
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二年前にネットで購入調整幅13.5〜23cmくらいですペダルなしの補助台ですこどもが小さいうちに練習用に使用しました。ピアノ子供　幼児
http://narcologia.ru/goods/perforce660465.html
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