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バリ島　インドネシア　木彫　聖鳥ガルーダに乗ったヴィシュヌ神像　C　5399A
商品番号 H18002723346
商品名

バリ島　インドネシア　木彫　聖鳥ガルーダに乗ったヴィシュヌ神像　C　5399A
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約41cm　幅約28.8cm×15cm　重さ約2806g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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